Golf: a le fonti. Il World Amateur sorride a Fabbri

Il circuito Apart Revolution Tour ha fatto tappa a Le Fonti. Oltre 70 giocatori hanno raggiunto il circolo per tentare di aggiudicarsi il pass per la finale nazionale, in programma proprio sui green del club castellano, anticamera dell’epilogo a Dubai. Hanno completato il primo step Marco Ciani, Matteo Fabbri, Massimo Buzzi, Domizio Solinai e William Cavalli vincitori delle cinque categorie. Un applauso è stato fatto a Ciani che ha completato 18 buche in 69 colpi, tre meno del par dei professionisti. Nel World Amateur Golf Championship Paolo Ballarini ha vinto così come Matteo Fabbri, Daniele Rondinelli e Francesco Cennamo nelle categorie nette.