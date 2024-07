Golf, a Monte San Pietro brillano Caselli, Coppari e Aiello. La firma di Pagani sul Tm Open

Al Golf Club Bologna fa tappa il Tm Open, formula individuale sulla distanza di 18 buche. Nardo Pagani vince con un giro in 77 colpi. In prima categoria Federico Caselli (41) ottiene una vittoria con ben cinque colpi di margine su Fabio Coraducci: in seconda Marco Coppari (39) supera di misura Michela Gazziero così come fa in terza Paolo Aiello (39) su di Riccardo Sassatelli. Domenica i golfisti bolognesi sono scesi nuovamente in campo nella Coppa Podio Sport. Marco Messina (37) precede Michela Gazziero (35) in prima categoria. In seconda Monica Matteini (37) si impone al termine di un avvincente testa a testa con Valerio Fiori, con un peggior parziale nelle ultime buche. Medesimo epilogo in terza tra la vincitrice Francesca Fiori (39) e Giuseppe Spettoli, secondo. Michele Spotti vince la classifica lorda con 77 colpi, Giulia de Vito Piscicelli (35) è la miglior lady mentre Massimo Paolini (37) il senior. Dopo la tappa al Bologna, la carovana del Tm Open si sposta a Castenaso, al Golf Casalunga. Massimo Buzzi è il migliore assoluto con 86 colpi. Franco Bonora (30), Francesco Lampronti (39) ed Elena Cevolani (43) si impongono nelle tre categorie nette precedendo Antonino Lomascolo (26), Maurizio Della Porta (38) e Filippo Culot (41).

Andrea Ronchi