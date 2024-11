Golf. A Montelupo a trionfare è Andreozzi

Domenica 24 novembre sotto un cielo plumbeo la gara Cantabria Labs Difa Cooper ha richiamato al Golf Montelupo giocatori da tutta Italia. La giovane torinese Matilde Andreozzi ha vinto grazie a un giro in 78 colpi. In prima categoria il golfista di casa Alessandro Ducceschi (33) ha fatto valere la propria conoscenza del percorso superando di misura il fiorentino Vito Rossi. In seconda Giacomo Magazzini (39) di Quarrata ha lasciato a quattro lunghezze Sergio Cacialli del Golf Bellosguardo. In terza Patrizia Nizzoli (40) di Miniere ha superato di un colpo il fiorentino Cosimo Cavallo al termine di un avvincente testa a testa.

Premi speciali monopolizzati dai soci di Montelupo: Cecilia Carafa (32) è stata la miglior lady, Andrea Masi (32) il supersenior, Corrado Roselli (32) il master mentre Paola Biasini (32) di Pavoniere il miglior senior. Al Golf Bellosguardo Vinci il team formato da Gian Paolo Pinzani, Gianmarco Moncini, Gabriele Ferrari e Adele Pierattini (50) si è imposto nella Louisiana del Vino by Santa Liberata.

Andrea Ronchi