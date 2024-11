Doppietta Mazzoni-Rolfini nel trofeo ’Città di Ferrara’

Sulle corsie della bocciofila La Ferrarese sono andate in scena due manifestazioni di livello nazionale, una agonistica senior e una paralimpica, con una partecipazione complessiva di quasi 300 atleti provenienti da 8 regioni. L’ultima, in ordine cronologico, si è disputata domenica scorsa e ha visto al via 220 atleti: il G.P. Città di Ferrara, giunto alla ventesima edizione, con 40 giocatori nella gara alto livello riservata alla categoria A e 180 in quella nazionale sport per tutti BCD. Al via alcuni tra i migliori talenti italiani in entrambe le gare, con la partecipazione del campione mondiale Jacopo Frisoni. A spuntarla, nella gara di alto livello per la categoria A, dopo anni di assenza dal primo gradino del podio nazionale, è stato Andrea Mazzoni, giocatore di casa nato e cresciuto boccisticamente tra le mura della società organizzatrice. Dopo un avvio difficile nelle eliminatorie, è riuscito a superare in semifinale il campionissimo Giuseppe D’Alterio della Giorgione3Villese di Treviso, poi in finale il sammarinese Giuseppe Frisoni. Sul terzo gradino del podio è salito anche il pesarese Riccardo Campanelli, sconfitto proprio da Frisoni. Per Mazzoni si tratta del primo successo in questa manifestazione. La gara per gli atleti di B, C e D è stata particolarmente spettacolare, in quanto sono giunti alle finali numerosi atleti che nel corso della stagione hanno raccolto prestigiosi successi in campo nazionale. In semifinale si sono affrontati il beniamino di casa, il diciassettenne Kacper Rolfini, bronzo agli italiani u18 di tiro di precisione, e il quindicenne Tommaso Sabatini (La Fontana), altro ferrarese oro agli italiani individuali giovanili.

Nell’altra semifinale si sono incontrati il riminese Pietro Guerra, campione italiano di categoria B, e il campione italiano under18 Kevin Della Schiava, in forza alla Old Vigasio di Verona, società con cui ha vinto il titolo di 1^ categoria. Sono giunti in finale Rolfini contro Guerra: il giovane Kacper, trascinato dall’entusiasmo e dal calore del numeroso pubblico, non ha lasciato scampo al veterano romagnolo. Per la Ferrarese si tratta di una doppietta storica nella gara più prestigiosa.

La società del presidente Fiorini ha inoltre riservato la consueta attenzione anche all’attività paralimpica e inclusiva, organizzando 3 gare a cui hanno partecipato circa 45 atleti per il tradizionale G.P. Quisisana e Amsef, i partner che da anni sostengono l’attività integrata del centro di avviamento alle bocce estense. Al termine delle gare, tra cui c’è stata la piacevole introduzione della specialità individuale sitting, disputate il 9 novembre scorso e dirette dall’arbitro internazionale Antolini, questi sono stati i risultati: DIR C/promo - 1° Marcello Benfenati ASD Bocciofila La Ferrarese - 2° Oreste Brescia ASD Bocciofila La Ferrarese. DIR B/C coppie - 1° Tigrini Giovannini (Imolese BO), 2° Ferri Ghini (Rubierese RE), 3° Maggi Pareschi e Cavicchi Gamberini (La Ferrarese FE). HF Sitting - 1° Enio Biliato (FAO TV), 2° Mario Mattiazzo (Veneto Paralimpico).

HF Standing - 1° Francesco Primon (Magnabosco VI), 2° Daniele Isabettini (San Cristoforo PU).

Alle premiazioni ha partecipato anche l’assessore allo sport, Francesco Carità, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunaleo.