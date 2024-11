Doppietta del Faenza Lotta. Coppa Italia Senior e Under17

Le alluvioni che hanno colpito Faenza hanno lasciato segni indelebili sulla città e sui suoi abitanti ma tra le tante storie di rinascita, c’è quella della sezione Lotta del CA Faenza che ha brillato di luce propria e si è aggiudicata la Coppa Italia di greco-romana maschile Under e Over17 – la classifica è unica – e ha conquistato il terzo posto nella gara femminile, a riprova della bontà dell’intero movimento faentino. Il CA ha vinto, tra i maschi, gara di Rovereto, con 66 punti e tre medaglie d’oro ottenute tutte tra gli Under17, ovvero i 2010 Paolo Mammini (45 kg), Mattia Mazzini (55 kg) e Federico Bettoli (65 kg). Faenza ha preceduto la Borgo Prati di Roma (61 punti) e le Fiamme Oro (60). Grazie al successo di Sara Ferrini (senior, 62 kg) e al 3º posto dell’Under17 Anna Giovanardi, Faenza si è piazzata terza tra le donne con 16 punti, preceduta dal Rovereto (72 punti) e Wrestling (18). "Abbiamo perso molto, ma non abbiamo perso la speranza – afferma Olimpia Randi, storico consigliere e socio della Palestra Lucchesi, storica sede della lotta faentina – la lotta ci ha insegnato a superare le difficoltà e a conquistare per i nostri obiettivi. Questa vittoria è dedicata alla nostra città e a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento difficile". Per il CA hanno gareggiato anche Valentin Ciobanu (72 kg), Vittorio Ragazzini (48 kg), Giuseppe Frontali (77 kg), Matteo Orselli (87 kg), Nicolò Candeloro (97 kg) Gabriele Alfatti (130 kg), Ridiwan Yessoufou (130 kg), Davide Fortunato (71 kg) e Roberto Elviri (55 kg).

u.b.