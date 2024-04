Golf: al club Le Fonti il Road to Italian Open. Caroli detta legge con 70 colpi. Casarini e Zanotti da applausi

Si è svolta sabato 6 aprile

la gara Road to Italian Open, promossa da Conti Argenti,

che ha dato il via al fine settimana agonistico del Golf Le Fonti. Clima più che primaverile, campo in ottime condizioni e ambiti premi in palio hanno reso la giornata perfetta proprio come il giro di Giuliano Caroli che, con 70 colpi, è stato il migliore assoluto battendo avversari e par del percorso di ben due colpi. In prima categoria Alessandro Nitri (36) ha preceduto di un solo colpo Marco Ciani (35) mentre Matteo Fabbri (34) ha completato il podio. In seconda categoria, invece, successo di misura per Andrea Casarini (40) su Andrea Serminghi e Maria Gurioli. Combattuta anche la terza categoria nella quale Rodolfo Zanotti (38) ha avuto la meglio su Manuela Mondini (37) e Roberto Gambarota (35). Domenica, pur con una prestazione sotto i suoi standard, Gaia Stancikova ha vinto la Raimondi Golf Cup.

Lo ha fatto con un giro in 77 colpi.

Mauro Salvatori (36), Massimo Buzzi (37) e Carlo Monzani (38) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Angelo Pizzaferri (35), Andrea Baldrati (36) ed Ettore Bernabé (37).

L’appuntamento con il golf è per il prossimo weekend con due giorni di gare.

Andrea Ronchi