Golf: al club Le Fonti un weekend intenso con tante gare in cartellone. Sanzio e Giuliano Caroli si aggiudicano la Honey Cup. Fazioli vince davanti a Reggiani e Tancini

L’attività agonistica al Golf Le Fonti di Castel San Pietro, non solo non si ferma durante le festività natalizie, bensì aumenta negli appuntamenti assecondando pure la vocazione turistica del circolo.

Ben cinque le gare in programma nell’ultima settimana dell’anno. Sabato 23 dicembre il circolo castellano è stato palcoscenico del circuito Club Med Trophy, che avrà il proprio epilogo con la finale internazionale a Marbella. Mattia Muratori da Salsomaggiore ha vinto con un giro in 75 colpi, solo tre oltre il par previsto per i professionisti.

In prima categoria Andra Fazioli (40) ha preceduto di un solo colpo Giovanni Bacchi Reggiani e Mirko Tancini appaiati a quota 39.

In seconda Alessandro Ziron (38) ha superato di misura Federico Marturano al termine di un avvincente duello all’ultimo colpo. Ha completato il podio Michele Berna (36).

In terza ha dominato l’argentano Giampiero Papiri (46) irraggiungibile per i bravi Fabio Bosco (40) e Matteo Sinigaglia (39) che lo hanno seguito sul podio.

La Vigilia di Natale Sanzio e Giuliano Caroli, invece, hanno mantenuto fede al pronostico vincendo la Honey Cup con 55 colpi. Infine Daniele Armenti Ruggeri e Lilia Spiniuc (69) sono imposti nella categoria netta della competizione.

Auguri a tutti gli appassionati di golf e non solo e un grande arrivederci a un 2024 pieno di soddisfazoni sui prati verdi.

Andrea Ronchi