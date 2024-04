Golf. Al Royal La Bagnaia si impone Miglior con ottanta colpi

La Pasqua al Royal Golf La Bagnaia è stata preceduta dal circuito Voucher & Travel che ha fatto tappa al circolo senese. Hanno preso parte alla competizione giocatori provenienti da tutta Italia che hanno approfittato del ponte pasquale per unire lo sport preferito al turismo della bella provincia toscana. Il piemontese Aldo Miglior, del golf Castelconturbia, ha vinto la gara con 80 colpi. Il percorso disegnato da Robert Trent Jr. ha messo alla prova i giocatori raccogliendo favori unanimi dei giocatori. In prima categoria netta Carlo Baglioni (36) ha fatto valere la propria conoscenza del campo e tenuto alto l’onore dei giocatori di casa precedendo di una lunghezza Alberto Nardi (35) del Golf Quarrata. Gradino più alto del podio di un socio di Bagnaia anche in seconda categoria. Adriana Scopelliti (37) ha vinto l’avvincente testa a testa con Francesco Gaggiani superato di misura.

Andrea Ronchi