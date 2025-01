Golf. Al via la nuova stagione tra Montelupo e Vinci

Domenica 5 gennaio i golfisti hanno dato il via alla nuova stagione sportiva, prendendo parte alle prime gare dell’anno organizzate nei circoli empolesi. Due le location in gioco: al Golf Bellosguardo Vinci sono stati Roberto Brotini e Claudio Montanari che hanno tenuto fede al pronostico imponendosi, con 34 colpi, nel prologo della Coppa Toscana, andata in scena sulla distanza di nove buche. Nella categoria netta, invece, successo per Patrizio Montevecchi e Marcello Bertini (22 colpi) che hanno preceduto Riccardo Alderighi e Massimo Maraviglia (19 colpi) nella graduatoria.

Al Golf Montelupo, 18 buche da campionato sono state banco di prova per la tappa del MC Tour. Matteo Chiti e Roberto Brotini ne sono usciti campioni, essendo stati i migliori assoluti nella formula Louisiana completando la gara in 65 colpi, ben tre in meno rispetto al par previsto per i professionisti. Sandro Bartolini e Marco Tozzini (43 colpi) hanno invece prevalso nella categoria netta, mentre Maria Parasca e Giovanni Badi (39 colpi) hanno ricevuto il premio quale miglior coppia mista.

Andrea Ronchi