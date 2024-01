Golf, Alpe della Luna: trionfo di Sciamanna

Agostino Sciamanna di Piobbico (foto la premiazione) ha vinto il campionato sociale 2023 svoltosi al Golf Club Alpe della Luna di Borgo Pace-Mercatello sul Metauro. Si è trattato di una competizione ad eliminazione diretta, svoltasi con la formula match play, nella quale si incontrano i giocatori secondo il tabellone formato tenendo conto del ranking sociale (iscritti 60 associati al club). In semifinale Giorgio Boinega (Mercatello sul Metauro, testa di serie n.1), ha battuto il vadese Federico Bicchiarelli che a sua volta aveva eliminato Paolo Perla di Urbania (n.3). Nella parte destra del tabellone la semifinale aveva visto Agostino Sciamanna (n.4) imporsi sulla testa di serie n.2 Francesco Rossi da Urbania. Incontri combattutissimi, con risultati in bilico fino alla fine delle 15 buche regolamentari, all’insegna di un sano agonismo. Finale tiratissima tra Giorgio Boinega e Agostino Sciamanna con i contendenti a superarsi e riagguantarsi. Alla fine delle 15 buche previste il risultato era ancora in perfetta parità; si è quindi resa necessaria una buca di spareggio, che si è dimostrata fatale a Boinega e ha consacrato vincitore per l’anno 2023 Agostino Sciamanna. Il Golf Club, nato nel 2009, continua a rappresentare un esempio concreto di come, anche nei territori talvolta svantaggiati, sia possibile realizzare delle iniziative di qualità sia sotto il profilo dell’attività sportiva, sia sotto l’aspetto sociale e turistico: il campo di golf continua ad essere frequentato anche dai visitatori che soggiornano nelle nostre località, ed è in procinto di iniziare anche per questa stagione il Progetto Scuola Golf che permette ai ragazzi delle Scuole Elementari di potersi avvicinare gratuitamente a questo sport. Per ora hanno assicurato la loro adesione gli Istituti Comprensivi di Sant’Angelo in Vado, Urbania e Macerata Feltria, ma c’è ancora tempo, per chi lo desiderasse, di convenzionarsi con il Club. Nel 2023 ben 21 ragazzi hanno partecipato gratuitamente al progetto: magari fra qualche anno sarà proprio uno di questi giovani golfisti a insidiare il primo gradino del podio ad Agostino Sciamanna.

Amedeo Pisciolini