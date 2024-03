Golf. Bisculi, che week end: doppia vittoria

Mauro Bisculi protagonista al Matilde Golf nella kermesse ’Influssi di Luna by Franciacorta’. La gara è stata giocata con formula a coppie. Mauro Biscuoli e Leonardo Prampolini hanno vinto con 73 colpi, uno oltre il par del percorso reggiano. Nella categoria netta Marcello Pecchielli e Rosario Cattabiani (42) hanno superato di misura Mauro Cervi e Stefano Melloni. Il giorno seguente i golfisti sono scesi in campo per la quarta tappa del ’Vasco Live Golf 2024’ e Biscuoli ha vinto con un giro in 78 colpi. In prima categoria Riccardo Ottaviani (31) ha preceduto di una lunghezza Lorenzo Montanari, in seconda Valerio Zotto (37) ha vinto l’avvincente testa a testa con Fabrizio Manfredi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Patrizia Menozzi ha dominato con 44 punti risultando irraggiungibile per la brava Veronica Farioli fermatasi a quota 40. Al San Valentino ha fatto tappa l’Emilia Players Championship vinto dal modenese Marco Scalabrini con 77 colpi. Donato Cantisani (37), Paolo Bursi (38) e Augusto Bastai (40) si sono imposti nelle 3 categorie nette.

Andrea Ronchi