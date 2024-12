Golf club le fonti: le gare nel weekend, bene anche Bellocchio, Sandri e Turrini. Caruso si impone e si qualifica per la finale nazionale ad Albarella

Sabato, in un clima festoso, i giocatori hanno raggiunto il Golf Le Fonti prendendo parte alla tappa del circuito Royal Air Maroc Trophy, che premia i vincitori con la finale nazionale al Golf Albarella, preludio dell’epilogo programmato in Marocco. Alessandro Caruso ha vinto con un giro in 82 colpi staccando il pass per la finale. Con lui Fabrizio Bellocchio (34), Fabio Sandri (38) e Daniele Turrini (39) che si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Gianluca Bosco (31), Massimo Morselli (38) e Marco Della Verità (35). Federico Marturano (36) è stato il miglior senior mentre Manuela Sangiorgi (34) la lady. La giornata è terminata con la cena degli auguri, nella quale sono stati premiati i campioni sociali, alla presenza del sindaco Francesca Marchetti e dell’assessore Andrea Dall’Olio, che hanno rinnovato il sostegno del comune per il golf club.

Il giorno seguente oltre 60 giocatori hanno affrontato le 18 buche castellane a coppie nella tappa del circuito International Pairs.

Grazie a una prova sontuosa, con giro in 71 colpi, uno meno del par, Mark Watson e Alfredo Sangiorgi hanno fatto loro la gara. Nella categoria netta successo a Matteo Fabbri e Filippo Battocchi (42).

Andrea Ronchi