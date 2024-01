Golf club le pavoniere. Facchini e le 18 buche in 75 colpi

Prima che il maltempo rovinasse i progetti golfistici del fine settimana dell’Epifania, i giocatori pratesi, e non solo, sono scesi in campo, martedì 3 gennaio, a Le Pavoniere, per prendere parte al WWT. La gara, giocata sulla distanza di 18 buche con formula individuale Stableford, che consente di passare alla buca successiva una volta ultimati i colpi concessi dal vantaggio di gioco, ha richiamato giocatori da tutta Italia, volenterosi di sfidarsi sul percorso pratese. Il campo si è presentato in ottime condizioni e i risultati sono stati di tutto rispetto. Tommaso Facchini, del Padova Golf, è stato il migliore assoluto completando le 18 buche da campionato in 75 colpi, tre solamente oltre il par. Nella categoria netta il piemontese Jacopo Minoli, del Golf I Ciliegi, ha preceduto Carlo Martini, di Valdichiana, al termine di un avvincente testa a testa con i due giocatori appaiati a 38 punti. Ha completato il podio Simone Ginanni (36), unico giocatore di casa tra i premiati.

Andrea Ronchi