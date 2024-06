Golf. Dini trionfa ancora a Pontecosi. Primo nella classifica "Lordo»

Al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi (Pieve Fosciana) si è disputato il trofeo "Radical Brewery", azienda artigianale agricola di Lucca specializzata nella coltivazione, produzione e commercializzazione di birre strettamente legate al territorio lucchese. Nella classifica "lordo" ha trionfato Stefano Dini, grazie all’ottimo score di 58 colpi (+4), con cui si è imposto su Federico Pieroni, secondo con 60 colpi (+6).

In Prima categoria "netto" troviamo in testa, con 57 colpi (+3) Daniele Biagioni, secondo classificato, ad un solo colpo dal primo, Federico Pieroni con 58 colpi (+4), a pari merito con il terzo in classifica, Emanuel Valori, che paga un punteggio peggiore sulle seconde nove buche. In Seconda categoria "netto" svetta in testa alla classifica Roberto Orsi, con l’eccellente risultato di 52 colpi (-2), punteggio che relega in seconda posizione Antonio Pancetti, fermo a quota 54 colpi (par); terzo classificato Francesco Adami, con 55 colpi (+1).

Fra i "Seniores" ha vinto Lorenzo Nardini, con 55 colpi (+1). Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e ha dato appuntamento alla prima delle sei gare che formano il circuito "Super Master", circuito interno al Golf club garfagnino. La prima gara mette in palio, per i vincitori, l’accesso alla finale nazionale al San Vigilio Golf sul Lago di Garda.

D. Mag.