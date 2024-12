Golf. Gc Montecatini. Santo Stefano Tour a Pinzani e Rossi

Sabato 7 dicembre il Golf Montecatini Terme è stato teatro del circuito Santo Stefano in Tour Luxury. La gara, giocata con formula Louisiana a coppie, ha premiato i giocatori che hanno unito doti tecniche alla migliore strategia. Le 18 buche toscane si sono presentate in ottime condizioni permettendo alle coppie di dare vita a testa a testa all’ultimo colpo. Gian Paolo Pinzani e Vito Rossi, tra i favoriti al via, hanno vinto grazie a un giro in 78 colpi. Francesco Sabatini e Andrea Pauselli, che hanno terminato a pari colpi dei vincitori, sono stati i migliori nella categoria netta con 41 punti, due più di Cosimo Baldi e Giacomo Citi i migliori nella categoria senior. Leonardo Bonelli e Michela Givoletti (35) sono stati premiati quale miglior coppia mista. Domenica prossima il circolo ospiterà la Louisiana degli Auguri, gara a coppie con brindisi finale.

Andrea Ronchi