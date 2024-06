Golf. Giulia e Maurizio de Vito Piscicelli danno spettacolo al trofeo ’Rizzoli’

Un centinaio di giocatori, sabato, ha preso parte al trofeo Fondazione Rizzoli, andato in scena al Golf Club Bologna. Maurizio de Vito Piscicelli (nella foto con Giulia de Vito Piscicelli) è stato il mattatore della giornata con una partenza degna di un professionista, un parziale di -3 nelle prime 3 buche, salvo perdere qualche colpo nel finale, fatto che non ha oscurato l’ottima prova in 74 colpi e la meritata vittoria.

In prima categoria Marco Messina (39) ha superato di misura Roberto Sollevanti (38) mentre in seconda Giulia de Vito Piscicelli ha completato il trionfo di famiglia imponendosi con ben 43 punti e lasciando a quattro lunghezze Gianluca Rossi e Antonio De Rensis.

Giornata da incorniciare per Chiara Zecchi che, in terza categoria, ha realizzato ben 47 punti risultando irraggiungibile per Rocco Fiori, fermatosi a quota 41.

Il giorno seguente Angelica Lorenzani Borsari ha eguagliato il par del campo in 72 colpi vincendo la Finale Matteuzzi. Marco Messina (41) e Carlo Rovatti (42) si sono imposti nelle categorie nette.

Nella medesima giornata oltre 90 giocatori hanno preso parte alla Mediolanum Private Banking Golf Cup al Casalunga. Gianluca Lorenzini ha vinto con 74 colpi mentre a Germano Russo (37), Barbara Zanotti (39), Filippo Culot (42) e Silvia Musiani (39) sono andati i premi di categoria.

Andrea Ronchi