Golf. Il trionfo di Pieroni: vince con 77 colpi

Il mese di dicembre al golf Montelupo ha preso il via, domenica 1, con la finale del circuito Apart Revolution Tour 2025. Oltre 40 giocatori da tutta la Toscana hanno raggiunto il circolo affrontando il percorso in buone condizioni e connotato dal fascino dei colori autunnali. Ha vinto Federico Pieroni, del Golf Garfagnana, capace di completare le 18 buche da campionato in 77 colpi, sette solamente oltre il par. In prima categoria Rudy Massini (30), del vicino Golf Bellosguardo Vinci, ha staccato nettamente il giocatore di casa Alessandro Ducceschi (25), insolitamente sottotono. In seconda categoria il cremasco Corrado Ricetti (37) ha avuto la meglio su Marco Tozzini (34) del Parco di Firenze mentre in terza Michela Givoletti (34) di Forte dei Marmi ha ottenuto il successo seguito a due lunghezze da Stefano Monticini del Golf Alisei Pietrasanta. Premio quale miglior lady a Roberta Rossinelli (31) del Golf Miniere, senior ad Andrea Dinelli (34) da Livorno.

Andrea Ronchi