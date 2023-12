Golf. In 70 in gara a Cervia

Il clima mite e la voglia di assecondare la propria passione anche durante le festività hanno accompagnato i giocatori che sono scesi in campo all’Adriatic Golf Club di Cervia nei giorni che hanno preceduto il Natale. Oltre 70 i golfisti al via nelle due competizioni in programma giocate sulla distanza di nove buche, così da poter sfruttare appieno le limitate ore di luce del periodo. Sabato scorso formula a coppie nella Cervia Golf Cup vinta da Andrea Nardella e Alfredo Sangiorgi con 35 colpi, uno meno del par del percorso. Nella categoria netta Mauro Bocchini e Andrea Battistini (25) hanno preceduto Luca Zanzani con Andrea Trombini (23) mentre Andrea Cottignola e Luciano Contessi (22) hanno completato il podio.

Domenica, in un clima di festa pre-natalizio, i golfisti si sono contesi l’attesa Coppa degli Auguri, preludio a un momento di relax.

Fabio Perini ha vinto con 38 colpi mentre nella categoria netta Guido Bertoni (22) ha superato Claudio Terzulli (20). Il brindisi e gli auguri hanno concluso la giornata.

Andrea Ronchi