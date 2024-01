Golf. Ingrami mattatrice alla Bper Banca Cup

L’attività agonistica 2024 al Modena Golf & Country Club ha preso il via giovedì 4 gennaio con la Bper Banca Cup, competizione che i giocatori hanno potuto scegliere se affrontare sulla distanza di nove o 18 buche. Nella ’distanza breve’ la giovane Elisabetta Ingrami è stata l’autentica mattatrice imponendosi con 41 colpi, ben tre meno di quanto previsto dal suo livello di gioco e soli cinque oltre il par del campo. Marco Barbadoro (14) si è imposto nella categoria netta. Sulla tradizionale distanza di 18 buche successo a Sandro Severi (75) che ha preceduto Luca Gelsomino, a pari colpi, per il miglior parziale nelle ultime buche. Ottima prova di Alessio Balugani (40) nella categoria netta. Sabato 6 gennaio, i giocatori sono scesi in campo a coppie nel Trofeo dell’Epifania. La coppia Ferretti-Montanari è stata irraggiungibile imponendosi con 76 colpi. Nella categoria netta Alessandro Pezzuoli e Paolo Ricchi (39) hanno avuto la meglio su Sandro Severi con Davide Alboresi e Fabrizio Bellentani con Patrizia Botti, appaiati a una sola lunghezza.

Andrea Ronchi