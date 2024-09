Golf. La Bagnaia palcoscenico del IMG Trophy. Gianni Contemori ha vinto con 79 colpi

Domenica 8 settembre il percorso del Royal Golf La Bagnaia è stato palcoscenico del IMG Trophy, appuntamento che da anni è presente nel calendario agonistico del circolo senese. Il campo si è presentato in ottime condizioni raccogliendo apprezzamenti unanimi tanto da parte dei soci quanto degli ospiti. I golfisti di Valdichiana sono stati protagonisti grazie a Gianni Contemori che ha vinto la gara con 79 colpi. La prima categoria è stata monopolizzata dai giocatori di casa: Stefano Baraldo (34) ha preceduto Carlo Baglioni (28). In seconda Moreno Gambini, di Valdichiana, ha avuto la meglio su Gary Kilby al termine di un avvincente testa a testa concluso con i due giocatori appaiati a quota 41 punti e divisi dal parziale delle ultime buche. In terza categoria dominio di Emiddio Baldi (46) irraggiungibile dal pur bravo Claudio Neri (39).

Andrea Ronchi