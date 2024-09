Golf Le Fonti: le gare a Castel San Pietro

Altro weekend di gare ed emozioni per quanto concerne il mondo del golf.

Sabato 21 settembre il Crif Golf Trophy ha dato il via, infatti, al calendario agonistico autunnale del Golf Club Le Fonti con tanti appassionati.

Il percorso di Castel San Pietro si è presentato in ottime condizioni. Romeo Falconi ha vinto con un giro in 73 colpi, uno oltre il par del campo e ben cinque meno del proprio handicap di gioco. In prima categoria netta il parmense Enrico Franchi (41) ha preceduto Antonella Fantuzzi (38), in seconda Carlo De Antoniis (42) ha avuto la meglio su Gian Carlo Rossanigo, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Sabina Tibeni (41) ha superato di una sola lunghezza Gianfranco Tedeschi.

Il giorno seguente, domenica, i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la seconda tappa del Banca di Bologna Challenge 2024 e si sono dati per così dire battaglia.

Roberto Falconi ha vinto con 76 colpi mentre Filippo Battocchi (37), Assunta Gagliardi (39) e Giudo Nasta (41) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Alle loro spalle si sono qualificati Angelo Tonelli (34), Pietro Andreoli (35) e Bernardetta Zamboni (38). Ora l’appuntamento è al prossimo weekend.

Andrea Ronchi