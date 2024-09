Golf. L’under 18 del Cus alle finali nazionali

Dopo otto anni e dopo tre giornate intensissime di gare, la squadra giovanile Under 18 del Cus Ferrara ha conquistato presso il Golf Club Lecco, la qualificazione all’edizione 2025

del Campionato Nazionale Ragazzi a squadre - Trofeo “Emilio Pallavicino”.

Sotto la guida del maestro Luca Martufi e del capitano non giocatore Damiano Spalluto, la

squadra composta da Giuseppe Federico Montanti, Giulio Orsi e Giorgio Costanzelli, con il punteggio di 469 colpi totale dopo appunto tre giorni di gara, ottiene il pass per le finali tricolori classificandosi anche come prima squadra dell’Emilia Romagna. Sui green cussini è invece andata in scena nel week end la terza edizione del Trofeo Associazione Giulia, gara a scopo benefico a favore dell’omonima organizzazione di volontariato per la ricerca e la cura psiconcologica e oncologica pediatrica. Ben 60 giocatori hanno affrontato con entusiasmo il caldo afoso di queste giornate di fine estate pur di partecipare alla ormai tradizionale gara e portare il proprio contributo alla giusta causa. Nel complesso buoni risultati ma in questa domenica il punteggio è passato in secondo piano. Ha vinto la manifestazione, con 25 punti lordi, Guido Zavarini che ha avuto la meglio su Manolo Bressan e Maicol Marchesi.