Golf. Oltre 60 giocatori in campo a La Bagnaia. Borghi e Lepri hanno messo tutti in fila

Oltre 60 giocatori sono scesi in campo al Royal Golf La Bagnaia prendendo parte alla tappa del circuito International Pairs. Piero Borghi e Fabio Lepri hanno vinto grazie a un giro in 71 colpi, gli stessi del par del percorso senese. Alle loro spalle, staccati di due lunghezze, Luca Di Gaetano con Massimo Calvanese. Hanno completato il podio Luca Lucchetti e Jacopo Della Mora (74). Nella categoria netta Ettore Vannini e Michele Picchio (47) hanno preceduto Stefano Monticini con Alessandro Ducceschi (45) e Daniele Viticchi con Enrico Tordiglione (44). Premio miglior coppia mista a Simone Vasarri e Eloisa Nesi Eloisa (38). Per la gara Maledetti Toscani. In prima categoria Riccardo Ioseffi (36) ha avuto la meglio su Carlo Martini, così come in seconda ha fatto Andrea Barbini (34) nei confronti di Emiddio Baldi. Lorenzo Cantelli è stato il migliore nella categoria lorda con 85 colpi mentre Renata Boldori (29) e Fernando Paglicci (33) sono stati i migliori lady e senior.

Andrea Ronchi