Golf. Pellegrini e Giorgi super a Montelupo

Forti di un clima ancora mite e desiderosi di scoprire se il 2024 avesse portato con sé un miglioramento, i golfisti empolesi sono tornati in campo dopo le festività. Palcoscenico della prima gara dell’anno solare il green di Montelupo che si è presentato in ottime condizioni. Il circuito MC Tour For Two, grazie alla formula a coppie, ha consentito di mettersi alla prova potendo contare anche sui colpi del partner di gioco, utili a non rovinare lo score in caso di errori. Le 9 buche di durata hanno reso agevole lo sfruttamento delle limitate ore di luce. Alberto Pellegrini e Jacopo Giorgi non hanno risentito dei bagordi delle festività riuscendo a vincere con un punteggio, 34 colpi, addirittura migliore rispetto al par del campo. Nella categoria netta Gianluca Lombardo e Giuseppe Parise (22) hanno superato di misura Antonio Collazzo e Andrea Paganelli, mentre Gianfranco e Ricardo Brogi (20) hanno completato il podio. Maria Parasca e Giovanni Badi (19) sono risultati la miglior coppia mista.

Andrea Ronchi