Golf. Pettini senza rivali al club di Montelupo

Il Golfup Trophy ha fatto tappa a Montelupo, con il giocatore di casa Tommaso Pettini che ha vinto con 84 colpi. In 1ª categoria si è imposto Gabriele Brotini (34) del Bellosguardo Vinci e In 2ª categoria ha vinto Franco Sestini (37) de Le Miniere, solo per il miglior parziale nelle ultime buche. In 3ª infine ha prevalso il ’locale’ Flavio Giubilei col miglior punteggio netto assoluto (49). Premi speciali ai montelupini Anna Farina (37) e Corrado Roselli (36), rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi