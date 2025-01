Golf. Pietro Bergamini superstar, due vittorie in fotocopia sul green

Al Golf Brianza l’attività agonistica 2025 ha preso il via con due appuntamenti sulla distanza di 9 buche. Pietro Bergamini, socio del Golf Villa Paradiso, si è imposto in entrambi gli appuntamenti grazie a due giri fotocopia. Sabato Bergamini ha dovuto lottare per superare il bravo giocatore di casa Alberto Stucchi. In seconda categoria Vincenzo Mandelli (22) ha avuto la meglio sul cremasco Roberto Meazza. Domenica la vittoria di Bergamini è stata ampia: Joerg Harald Kayser ha terminato a quattro colpi. In seconda categoria successo per Giovanni Larini (19) su Dario Galbiati.

Andrea Ronchi