Golf. Stefano Massironi si porta a casa il Torneo di Chiusura

Il cielo nuvoloso ma un clima tutt’altro che rigido hanno accompagnato i golfisti che sabato sono scesi a Villa Paradiso confrontandosi nel Trofeo di Chiusura. La gara è stata disputata sulla tradizionale distanza di 18 buche con formula Stableford. Il giocatore di casa Stefano Massironi ha completato il percorso con 84 colpi risultando il migliore assoluto. In prima Camillo Acquati ha tenuto alto l’onore del circolo di Cornate d’Adda, imponendosi davanti ad Alfonso Comparone del golf Ambrosiano ed Enrico Zadek del vicino Brianza. In seconda Alessandro Nizardo ha sfruttato la conoscenza del percorso. Premi speciali a Nunzia Todisco (35 - Green Club), miglior neofita, Wilma Spinelli (26 - Villa Paradiso), best lady, e Andrea Dellera (35 – Villa Paradiso), senior.

Andrea Ronchi