Golf: successo nella gara a coppie nella Ocean’s Cup, il giorno precedente affermazione per Muratori nell’Open by Taylor Made. Montalti e Mellina Gottardo senza rivali Il circuito TM Open by Taylor Made ha fatto tappa al Golf Club Le Fonti, con Andrea Muratori che ha vinto con 76 colpi. Carlo De Antoniis e Marco Gianantoni hanno trionfato nelle rispettive categorie. Nella Ocean's Cup, Nicola Montalti e Marco Mellina Gottardo hanno vinto con 70 colpi.