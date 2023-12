Golf. Xmas Cup, che festa

La voglia di stare insieme in compagnia, mettersi alla prova e fare un ultimo brindisi natalizio ha guidato i golfisti che, il giorno del 23 dicembre, si sono ritrovati al Golf Bellosguardo di Vinci, prendendo parte alla Xmas Cup by Elisabeth. La gara è andata in scena con formula a coppie e sulla distanza di nove buche ma non è stata per questo priva di spirito agonistico tra i partecipanti.

Su un campo in ottime condizioni, coadiuvato da un inverno che non è ancora arrivato con le sue temperature rigide, i giocatori hanno goduto del sole, seppur di dicembre, che li ha accompagnati per l’intera giornata. Ma veniamo ai risultati: la coppia composta da Renzo Damiani e Antonio Villacci ha vinto con 25 punti, ben sette colpi meglio dell’handicap di gioco loro assegnato. Alle loro spalle, distanziati di due lunghezze, si sono piazzati Roberto Brotini e Marco Morelli che hanno superato di misura Matteo Chiti e Claudio Montanari. La giornata di sport e divertimento è terminata con la premiazione e il brindisi di auguri.

Andrea Ronchi