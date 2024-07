Golf. Zanellato sfida il caldo e si impone sul green nel trofeo ’Il Re Arredamento’

Si è svolto sui green di via Gramicia l’8° Trofeo “Il Re Arredamento”, gara di golf 18 buche stableford 4 categorie, ultima gara valida per aggiudicarsi la qualificazione al tabellone finale del Cìcampionato sociale match play del Cus Ferrara. Partenza della manifestazione dalle 7.30 per evitare le ore più calde della giornata ai 100 partecipanti presentatisi al via. I giocatori si sono dati battaglia a suon di par e birdies per aggiudicarsi gli ambiti premi nonostante la temperatura della giornata abbia superato abbondantemente i 30 gradi.

Si aggiudica il trofeo Vittorio Zanellato con 33 punti (+3 sul par del campo), 2 di vantaggio sul secondo lordo classificato Sergio Priani del G.C. Arzaga. Al termine della premiazione, aperitivo per tutti, un “terzo tempo” per concludere una splendida giornata di golf e passione per questo sport ancora poco percepito come popolare. Di seguito i risultati completi del torneo.

1° Lordo Vittorio Zanellato Cus Ferrara 33

1° Netto Francesco Zampini Argenta 36

2° Netto Sergio Priani Arzaga 36

2° CATEGORIA

1° Netto Andrea Cristofori Cansiglio 41

2° Netto Manolo Bressan Cus Ferrara 40

3° CATEGORIA

1° Netto Mattia Panebianco Cus Ferrara 41

2° Netto Giovanni Scanelli Cus Ferrara 41

4° CATEGORIA

1° Netto Edoardo Felloni Cus Ferrara 40

1° Ladies Catleen Tietz Cus Ferrara 36