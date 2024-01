Gran Premio della Vittoria, sempre uno show. Boccadamo e Vecchione sono senza rivali

Nel giorno dell’Epifania all’ippodromo di Bologna si è disputato il Gran Premio della Vittoria – Trofeo Carlo Mantellini, prima prova classica dell’anno sulla lunga distanza riservata a cavalli di cinque anni e oltre. L’edizione 2024 della kermesse sportiva abbinata alla festa della Befana, orfana (causa ritiro) dello scandinavo Cabasse, aveva nel campione Vernissage Grif la star della contesa, con il fuoriclasse allenato da Alessandro Gocciadoro, chiamato ad inseguire nove agguerriti avversari tra i quali spiccavano i nomi di Boccadamo e di Cardoso Dr, guidati rispettivamente da Roberto Vecchione e Pietro Gubellini.

Sotto una pioggia battente, alle 17, è andato in scena il Gran Premio della Vittoria 2024, con Boccadamo veloce in partenza e presto leader su Brillant Ferm, mentre Dilva Jet è stata costretta ad un difficile percorso esterno. Successivamente dopo un giro in souplesse del battistrada, l’atteso Vernissage Grif ha cercato di mettere pressing a Boccadamo che però gradatamente ha accelerato mettendo via via in difficoltà il biondo alfiere di proprietà di Gennaro Riccio, per poi entrare solitario in retta d’arrivo e passare nei confronti di Dilva Jet e di Cointreau. Qualche delusione per il team di Noceto ma grande soddisfazione per i proprietari del vincitore che nel finale ha registrato il tempo di 1.16.1. Da sottolineare anche la prestazione di un’encomiabile Dilva Jet, guidata dal friulano Ferdinando Pisacane e rivista ai livelli primaverili, quando si aggiudicò ben due successi classici a Napoli e Trieste.

Nonostante il maltempo, durante il pomeriggio di corse, come da tradizione, la Befana è arrivata a cavallo e ha consegnato le calze ricche di leccornie ai numerosi bambini presenti.

Nella sala interna dell’ippodromo si sono svolte anche le animazioni e la spettacolare sfilata dei trampolieri “Le Cirque”.

L’intera giornata era a sostegno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.