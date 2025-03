Nuoto. Regionali, la piscina. Beethoven sul podio

Si sono disputate nei week-end 8-9 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione e 15-16 marzo alla Piscina Campedelli di Carpi le finali dei Campionati Regionali di Categoria in vasca corta, appuntamento doppiamente importante in quanto ultima opportunità per gli atleti di fare il tempo per partecipare ai Criteria nazionali giovanili in programma dal 28 marzo al 2 aprile prossimi. Per gli atleti di NS Emilia, supportati dagli allenatori Mauro Massarenti, Silvio Sodano e Gianni Tulli, molti personal best e un buon numero di medagliati.

Categoria Ragazzi: Bulzoni Giorgia Campionessa Regionale 100, 200 farfalla e medaglia d’argento 100 dorso, Bruni Federico medaglia di bronzo 200 dorso, Ciocci Giada Campionessa Regionale 50, 100,200, 400 stile, 200 misti e medaglia d’argento 100 farfalla, Pivanti Leonardo medaglia d’argento 100 e 200 rana Staffetta femminile 4x100 stile e 4x100 misti medaglia di bronzo (Bulzoni-Bottura-Ciocci-Trentini), Staffetta maschile 4x100 misti medaglia di bronzo (Bruni-Pivanti-Targa-Fraccon), Staffetta maschile 4x200 stile medaglia di bronzo (Fraccon-Pivanti-Meli-Tenani)

Categoria Juniores: Buciuscanu Maddalena Campionessa Regionale 50 stile, medaglia d’argento 100 stile e medaglia di bronzo 100 farfalla, Bellarosa Martina medaglia d’argento 200 farfalla e medaglia di bronzo 100 e 200 dorso, Desiderio Luca Campione Regionale 50 dorso, Desiderio Matilde Campionessa Regionale 50 stile, 100 dorso, 200 misti e medaglia d’argento 200 dorso, Emache Eduard Cristian medaglia di bronzo 50 farfalla, FagniniDenis medaglia d’argento 100 rana, Ferrari Luca Campione Regionale 50 – 100 e 200 dorso, Ferroni Marco medaglia d’argento 50 farfalla, Meli Valentina Campionessa Regionale 50 - 100- 200 rana e medaglia d’argento 50 farfalla, Stagni Simone Campione Regionale 200 farfalla, medaglia d’argento 100 farfalla- 200 stile e medaglia di bronzo 50 farfalla, Tamburini Alessia medaglia d’argento 200 farfalla, Zucchini Sara Campionessa Regionale 200 farfalla e medaglia d’argento 200 stile.