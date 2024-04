Grande risultato nei 300 metri. Gabriele D’Amico sfiora il record toscano

E’ stata una giornata di gare molto emozionante quella che si è disputata a Grosseto con Gabriele D’Amico che è andato vicino al record toscano nei 300 metri. Lo stadio Carlo Zecchini ed il campo Zauli sono stati ancora protagonisti con la seconda giornata del Campionato di Società Interprovinciale Cadetti e Coppa Toscana Ragazzi: una giornata che ha visto tanti giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema mettersi in evidenza e migliorarsi nelle rispettive specialità. Tra gli Under 16, come detto, il risultato più importante è quello ottenuto da Gabriele D’Amico, il quale ha stampato il nuovo primato societario sui 300 metri con 35’’87, non lontano dal record toscano (35’’63). Successi anche per la Staffetta 4x100 dell’Atletica Grosseto composta da Duchini, Nencini, Tognoni, D’Amico che ha concluso col tempo di 45’14’’); Filippo Bonucci nei 2000 metri (6’14’’) davanti a Federico Lubrano (6’16’’) e Anselme Faragli nei 100 ostacoli (14’’90) davanti a Marco Tognoni (15’’81). Podio per Matteo Ghini nel lancio del disco (secondo con la distanza di 19.21) e giavellotto (terzo con la distanza di 19.44), Faragli nel salto in alto (secondo con 1.78 metri), Marco Ciampana nel salto triplo (terzo con risultato di 10.95 metri). Al femminile Aurora Funghi è seconda nei 2000 metri (7’23’’), Sofia Stipa (6.95 metri) e Giulia Bartaletti (14.49 metri) terze nel lancio del peso e nel lancio del martello. Le gare Ragazzi invece hanno registrato il successo di Yuri Fè nei 1000 metri (3’05’’) e il terzo posto di Alessandro Di Tommaso nel salto in alto (1.43 metri). Al femminile Martina Domenichini (3’32’’) e Arianna Lambardi (3.99 metri) sono risultate seconde rispettivamente nei 1000 metri e nel salto in lungo. Al termine del Biathlon Under 14 invece è arrivato il secondo posto per Fè e il terzo posto per Domenichini.