Gregorio Tambelli conquista il Torneo Élite e il pass per i Campionati italiani assoluti

Va a Gregorio Tambelli della Pugilistica Grossetana "Umberto Cavini" il Torneo Élite seconda serie, più il pass per i prossimi Campionati italiani assoluti. Il diciannovenne pugile grossetano seguito dal tecnico ed ex pugile Simone Giorgetti, coadiuvato dai tecnici Luigi Forni e Massimiliano Ruga, dopo aver vinto i quarti di finale a Firenze contro Marco Calabrese della Bonomia Boxe, accede alla finale sempre nel capoluogo toscano, vincendo contro un ostico Luis Leskay della boxe Stiava. In finale, a Prato, Tambelli trova di fronte a sé il pugile El Kalu sempre della boxe Stiava. Match avvincente ma che Gregorio si aggiudica, nonostante la stanchezza di tre match in pochi giorni, ritrovando lucidità precisione tecnica e schivate da campione come lo giudicano i tre giudici attorno al ring. Grande soddisfazione in tutto lo staff grossetano a partire dal tecnico Giorgetti, che continua a mietere successi in giro per l’Italia.