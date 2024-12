Hockey. Bondeno beffato. Weekend amaro

Sabato scorso si è giocato il secondo turno del campionato nazionale Elite Indoor, con l’HC Bondeno che ha sfidato la SH Bonomi e l’HCC Butterfly. La partenza è praticamente perfetta, con forte pressing che porta alle marcature di

Calzolari e Awuah in successione. Nel secondo e terzo quarto di gioco prima un corner corto, poi un rigore, riporta in parità il punteggio. Nell’ultimo quarto Bondeno ha più volte la palla del sorpasso, ma il risultato non cambia e la partita termina 2-2.

Nel secondo match di giornata i matildei affrontano la capolista Butterfly. Subito a segno Succi e Awuah nel primo quarto di gara. Nel secondo quarto, i romani ribaltano il risultato e si portano sul 3-2. Dopo la pausa lunga, D’Amico allunga e porta i suoi sul 4-2, che pareggia.

Nell’ultimo quarto di gara, a pochi minuti dal termine, due discusse espulsioni di giocatori matildei permettono ad Arosio di segnare il gol partita, per un finale amaro e discutibile.