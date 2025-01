Hockey. Bondeno, missione compiuta e playoff scudetto

Missione compiuta per mister Pritoni e i suoi ragazzi: l’obbiettivo di sabato scorso era la conquista di un posto nei play off scudetto, e così è stato. Mister Pritoni si presenta a Pisa senza l’infortunato Bedani e l’indisponibile Awuah, ma può contare sull’arrivo “last minute” di Andrea Bergamini, sceso dall’aereo poche ore prima. Nel primo incontro, con la capolista HCC Butterfly, Succi porta subito in vantaggio il Bondeno, poi tre gol in successione dei romani, chiudono il primo quarto di gara. Il secondo quarto non porta nessuna marcatura, mentre nel terzo, è ancora Succi ad andare a segno. Nell’ultimo quarto di gara è capitan Muzzioli a completare la rimonta, con il corner corto che decreta il 3-3 finale. Negli ultimi minuti esordio assoluto tra i pali del giovanissimo Severini, autore di una splendida parata su corner corto avversario, che mantiene il risultato sul pareggio. Nel secondo incontro, ultimo di questa regular season, l’HC Bondeno affronta l’HP Valchisone, in una gara che ha sempre regalato forti emozioni. Il primo quarto si apre con la marcatura di Zyla, che certifica i progressi fatti in questi mesi.

La seconda frazione di gioco vede le reti di Muzzioli e l’eurogol di Lago, oltre al gol avversario che porta il risultato sul 3-1. Dopo la pausa lunga ancora Valchisone e gol di Andrea Bergamini, che festeggia nel migliore dei modi il rientro in Italia. Nell’ultima frazione di gioco, la coppia d’oro Succi – Muzzioli è autrice delle ulteriori due marcature che decretano il 6-4 finale. Ottimi i segnali che l’intera squadra ha fornito a mister Pritoni, che ora ha l’intera settimana per preparare al meglio i play off di inizio febbraio. La regular season si conclude così con un buon terzo posto dopo gli affanni di dicembre, e con un trend sempre positivo.

Questi i giocatori scesi in campo a Pisa: Calzolari S., Calzolari A., Bergamini Al., Bergamini An., Severini, Zyla, Pernechele, Hussain, Lago, Muzzioli, Merighi e Succi.

Questi i risultati dell’ultimo concentramento: