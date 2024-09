Hockey Cus Pisa. Un camp per portieri con atleti da tutta Italia

Si è tenuto al Cus Pisa negli scorsi 6, 7 e 8 settembre il Goalie Camp 2.0 Evolution, un camp estivo di Hockey su prato per portieri che vogliono migliorare le proprie tecniche di gioco e affrontare con più consapevolezza ed esperienza la nuova stagione sportiva. Nove atlete a atleti tra i 13 e i 16 anni, provenienti da Pisa e tutta Italia (Roma, Milano, Genova), hanno seguito un programma intenso e mirato, suddiviso in cinque sedute di allenamento.

Il Responsabile Tecnico del Goalie Camp è stata la campionessa Martina Chirico, cussina di lungo corso, che ha organizzato gli allenamenti e si è occupata della parte tecnica coadiuvata dagli Istruttori Nicola Giorgi e Matthias Malucchi. Chirico è stata portiere della Nazionale Italiana di Hockey su Prato dal 2009 al 2018. Si è classificata nona ai Mondiali di Londra del 2018; attualmente portiere della Nazionale Indoor Senior e Assistente della Nazionale Under 21 femminile. In allegato: Martina Chirico (in primo piano) e il gruppo di portieri che ha partecipato al Goalie Camp 2.0. Intanto da qualche giorno sono stati aperte le iscrizioni ai corsi universitari del Cus Pisa. Anche quest’anno si rinnova la ricca offerta sportiva per tutta la cittadinanza, e in particolare per la comunità universitaria, a cui il Centro dedica una specifica attenzione.

Il primo periodo di attività dei corsi comincerà martedì 1 ottobre e finirà sabato 21 dicembre. I corsi come di consueto sono suddivisi tra sport di squadra e sport individuali. Tra quelli di squadra ai classici (Pallavolo, Beach volley, Basket, Calcio a 5, Tennis) si affiancano due novità. Si tratta di due sport più recenti e meno noti: il Dodgeball - una rivisitata e divertente "Palla avvelenata" e il Pickleball, uno sport di racchetta.