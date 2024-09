Hockey. Esordio amaro in Coppa per Bondeno

Si è giocato sabato scorso, sul campo Giatti di Bondeno, il primo incontro ufficiale per l’Hc Bondeno, che ha affrontato i felsinei dell’Ht Bologna del primo incontro del Round 1 girone B di Coppa Italia. Matildei quasi al completo, con in campo i nuovi arrivati Rabossi e Pernechele, e

pronti a subentrare i ritrovati Castaldi e Signani. Deve invece dare forfait Nizzi, che lascia il posto a Simone Calzolari per problemi al ginocchio in fase di riscaldamento. Dopo un primo quarto di gara di studio, in cui è leggermente superiore il gioco

matildeo, nella seconda frazione di gioco è l’HT Bologna a passare in vantaggio, su tiro di rigore, con l’argentino Bascopè, che si era procurato il penalty in azione personale. Passano pochi minuti ed ancora Bascopè raddoppia, con azione da funambolo che va a concludere dopo aver saltato in palleggio l’intera difesa. Nel terzo quarto di gioco è Muzzioli che prova a riprendere in mano la partita, ma i corner corti tirati, sono ben difesi dagli ospiti. Nell’ultima frazione di gioco, dopo una bella conclusione di Muzzioli, è Alessandro Calzolari a segnare il gol che riapre il match, ma non basta a trovare il pareggio.