Hockey. Il Prato cede alla Rotellistica. I punti di Baldesi e Barbani

Sulla pista di Camaiore matura la terza sconfitta per l’Hockey Prato contro una Rotellistica che si conferma seconda forza del girone di serie A2, alle spalle dell’imbattuta capolista Centro Giovani Calciatori Viareggio. La truppa di coach Bernardini lotta per entrambi i tempi ma alla fine cede col punteggio di 8-4. Inizio in salita per la squadra di Bernardini che dopo pochi secondi perde palla, consentendo ad Alonso di portare avanti i padroni di casa che al 6’ raddoppiano sempre con Alonso. Al 10’ Mattugini firma il 3-0. La doppietta di Baldesi permette ai pratesi di accorciare le distanze con un gol dalla distanza e il secondo in inferiorità numerica. I padroni di casa segnano a pochi secondi dalla fine del primo tempo che si chiude sul 4-2. L’inizio del secondo tempo vede i versiliesi a segno con Pardini ma Barbani su assist di Capuano accorcia le distanze. La partita prosegue sulla solita falsariga con Alonso che va a siglare la tripletta personale e con la risposta di Baldesi che realizza un tiro diretto. Un Prato meno attento in fase difensiva concede altri due gol ai rossoblù con Mattugini (rete contestata per fallo non ravvisato dall’arbitro) e Brunelli per l’8-4 finale. L’Hockey Prato è atteso nella prossima gara dalla sfida casalinga con Salerno, che è a quota 3 punti alle spalle dei pratesi.