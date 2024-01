Hockey. Il Prato gioca in casa. Matera cerca punti

Dopo il pareggio per 4-4 all’esordio sulla pista di Forte dei Marmi, per l’Hockey Prato arriva il debutto casalingo nella seconda giornata del campionato di serie A2 di hockey su pista, girone B. Stasera alle 20.45 al PalaRogai arriva l’ambizioso Roller Matera guidato in panchina dall’ex Valerio Antezza. I materani hanno vinto il girone di Coppa Italia (qualificandosi alla final four) incontrando due volte lo Startit: vittoria a Matera per 11-1 e pareggio 6-6 al ritorno. Il Matera si è rinforzato con gli arrivi di Luca Santeramo e Monticelli. Confermati Piozzini, Bigatti, Gadaleta e Lapolla. L’Hockey Prato vuole dare continuità alla buona prestazione di domenica scorsa e continuare la serie positiva. Questi i giocatori a disposizione del tecnico Bernardini: Vespi A. e Vespi F. (portieri) e i giocatori di movimento Baldesi, Capuano Lorenzo, Barbani, Benelli, Mugnai, Capuano Alberto, Santoro e Poli. Il calendario della seconda giornata: Salerno – Rotellistica Camaiore (ore 17 arbitro Andrisani di Matera), Sarzana – Versilia Hockey Forte ( ore 20,45 arbitro Pigato di Montecchio), Pumas Viareggio – Cgc Viareggio (ore 20,45 arbitro Vischio di Thiene), Follonica – Castiglione (domani ore 18 arbitro Mauro di Salerno).