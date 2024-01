Hockey in Line. Ferrara incontra la capolista Forlì

Il Ferrara Hockey cerca l’impresa contro la capolista Forlì. Dopo una lunga pausa dovuta prima alla coppa Italia e poi alle festività natalizie, oggi alle 17.30 riprende il campionato di Serie C hockey in linea. Un inizio anno in trasferta molto insidioso. Il Ferrara Hockey, infatti, farà visita ad una delle due prime in classifica il Forlì, a punteggio pieno con 12 punti, formazione già affrontata con successo in coppa Italia. La partita di oggi sarà per i ferraresi di assoluta importanza per continuare quel percorso di crescita tecnica interrotta solo in occasione della partita di coppa Italia con Empoli, dove ha perso la finale. In campionato attualmente il Ferrara Hockey si trova terzo in classifica a 9 punti, con una sconfitta e tre vittorie, quindi, molto significativa sarà la partita odierna.