Hockey in line. Ferrara superata nel finale da Forlì

Un Ferrara Hockey attento si arrende alla capolista Forlì solo a due minuti dalla fine. Nella quinta giornata del campionato di serie C, la formazione estense parte bene fronteggiando i padroni di casa in una partita molto equilibrata. La partita si accende nella ripresa, dove Ferrara oltre ad apparire impenetrabile in difesa, mette a segno due goal con capitan Fabbri tra il quinto e il dodicesimo minuto. Nel mezzo tra i due goal, Ferrara sa difendersi anche in inferiorità numerica.

A sette minuti dalla fine dell’incontro invece inizia la rimonta dei romagnoli, che vanno in rete con Mucchetti, uno dei più positivi del Forlì. La difesa che fino a quel momento era stata impeccabile va in affanno. Forlì attacca in modo continuo e preciso, non trovando più la resistenza dei ragazzi ferraresi, che stremati subiscono pareggio e sorpasso in pochissimi istanti.