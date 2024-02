Hockey in line. I Flying Donkeys travolgono Imola e si portano al quarto posto in classifica

Seconda vittoria di fila e balzo al quarto posto con 12 punti, appena 3 in meno della coppia Forlì-Bomporto che insegue a 6 lunghezze di distanza la capolista Riccione. Questo quanto raccolto dall’Hockey Empoli nella sfida casalinga con Imola, valida come 7ª giornata del girone C del campionato di Serie C di hockey in line. Una partita mai in discussione, che i “Flying Donkeys“ si sono aggiudicati con un eloquente 8-2. Dopo un botta e risposta in avvio, vantaggio empolese ad opera di Cecchi, i “Ciuchi volanti“ hanno chiuso il primo tempo sul 3-1 grazie ai gol di Matteo Carboncini e Giorgetti. Il predominio dei ragazzi di coach Stefano Carboncini è proseguito poi anche nella ripresa, che si è aperta con altre tre reti locali firmate da Cecchi, Viti e Giorgetti. Sul 6-1 Imola ha accorciato le distanze, ma senza riuscire a cambiare l’inerzia della partita, ormai saldamente nelle mani dei biancazzurri. A chiudere definitivamente il conto ci ha pensato Simonelli con una doppietta. Questa la formazione empolese scesa in campo: Bagni (p), Benozzi (P); Cecchi, Pazzaglia, Bertini E., Bertini D., Viti, Carboncini M., Bonvissuto, Simonelli, Giorgetti, Michi, Soluri, Rodio. Prossimo impegno per l’Hockey Empoli l’impegnativa, quanto affascinante trasferta sulla pista della battistrada Riccione, sabato 17 febbraio alle 20. Un incontro certamente complicato, ma in cui i Flying Donkeys hanno le carte in regola per giocarsi la vittoria, come dimostrato nel precedente stagionale di Coppa Italia, quando i romagnoli ebbero la meglio solo nel finale con una pazzesca rimonta.