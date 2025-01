Hockey Indoor. Bondeno protagonista. En plein con l’under 14

Domenica scorsa sono scese in campo le formazioni Under14 maschile e femminile dell’HC Bondeno. Al PalaBonini di casa, le ragazze di mister Pazzi e Hussain hanno affrontato le rivali del Cus Padova e dell’UHC Adige in due incontri difficili. Nonostante la buona prestazione, la prima gara si è conclusa con il risultato di 5-1 per la squadra ospite. Del mini bomber Benati la rete matildea.

Nel secondo incontro, complice un po’ di sufficienza e alcune conclusioni uscite di un soffio, capitan Bux & C. non sono riuscite a portare a casa la partita, conclusasi con il risultato di 2-1 per le avversarie. Di Van Onzenoort la rete del momentaneo pareggio bondesano.

Nella stessa giornata i ragazzi di mister Ghisellini e mister Guerzoni hanno invece centrato l’en plein, con tre stupende vittorie. Nel primo incontro, che avrebbe eventualmente determinato il primo posto nel girone B/a, Capitan Borghi & C. hanno inflitto un sonoro 6-1 all’HC Riva. Grande gara di Pazzi, autore di giocate di gran classe.

Nel secondo incontro, con l’UHC Adige, un ancora più rotondo 13-0 ha sancito una stupenda vittoria, soprattutto perché ottenuta da tutti i più piccoli del gruppo, praticamente una “Under12” al completo. Un complimento particolare per i più giovani del gruppo, ben 6 atleti, nati nel 2014: Baraldini, Talmelli, Salani, i gemelli Badan, Van Onzenoort.

Nel terzo ed ultimo incontro, sulle ali dell’entusiasmo, il copione non cambia nemmeno con il Cus Pisa, con l’incontro che termina ancora 6-1 per i matildei. Ottima prova di tutti gli atleti, ma un applauso particolare va a Tassi e Ghisellini, autori di una grande gara.

Una grande domenica per i piccoli hockeysti, che conquistano il primo posto nel girone B/a e l’accesso alle finali di girone del prossimo 9 febbraio, assieme a HC Riva, HT Bologna e CSP San Giorgio. Da questo spareggio tre squadre accederanno alle finali nazionali per l’assegnazione dello scudetto di categoria.

Domenica 26 gennaio ultimo appuntamento indoor dell’anno tra le mura amiche del PalaBonini: a scendere in campo saranno i più piccoli del settore promozionale, con il torneo che vedrà giocare bimbi e bimbe Under 8, Under 10 e Under 12.