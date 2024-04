Hockey inline serie b. Giovani da applausi contro la capolista

Che Vicenza fosse, già da inizio anno, la squadra candidata numero uno alla promozione, si sapeva. Ma nell’incontro dell’ultima giornata di regular season di serie B di hockey inline, la Libertas Forlì ha dimostrato di non starci a fare la parte della vittima sacrificale. L’ha dimostrato nel match di via Ribolle: 2-4, giocato però a lungo alla pari (i precedenti in stagione erano 7-1 e 8-0 per i veneti), invece finisce 2-4. Orfani di Castagneri e Astolfi, i Warpigs lanciano i giovani Carli, Guerre, Troiano, Mucchetti e Cimatti. Sotto 0-3, è quest’ultimo che accorcia le distanze. Nel finale il 2-4 fissato da Carli. Ora i playoff: si partirà il 13 aprile con la prima gara contro Viareggio.

L’altra partita: Civitavecchia-Mammuth Roma 11-1. Riposava Viareggio.

Classifica finale: Vicenza 48, Forlì 31, Viareggio 25, Civitavecchia 16, Mammuth Roma 0.

e. ma.