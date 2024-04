Hockey inline serie b. Gol decisivo di Guerzoni:. Warpigs in finale

Ci è voluta gara3, ma alla fine la Libertas Hockey Forlì è volata in finale playoff. In gara2 in Toscana, sabato, Forlì è passato in vantaggio dopo 2’ con Cimatti, per poi però trovarsi sotto 2-1 a metà. Nella ripresa, con Forlì in attacco, sono arrivati terzo e quarto gol dei padroni di casa.

Gara3 si è giocata domenica in via Ribolle, lì dove gara1 era finita 9-1 per i Warpigs. Invece stavolta Viareggio è andata sullo 0-2. Cimatti ha accorciato sul 1-2 all’intervallo. Di Carli il 2-2, ma un altro gol del Viareggio sembra una doccia fredda (2-3). Forlì non si scompone e acciuffa di nuovo il pareggio con Guerre. Guerzoni poi è il più veloce a tuffarsi sulla respinta del tiro di Astolfi e deposita in rete il 4-3 che porta la Libertas in finale playoff. Troveranno, come in Coppa Italia, la corazzata Vicenza che ha vinto anche gara2 (8-1) contro Civitavecchia.