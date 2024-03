Hockey inline serie B. Warpigs in campo a Roma e Civitavecchia

Doppia sfida laziale per la Libertas Hockey Forlì, fra oggi e domani impegnata a Roma contro i Mammuth e contro gli Sniper Civitavecchia. Dopo la buona prestazione, nonostante il netto ko, sabato scorso contro il Vicenza, i Warpigs di coach Rizzoli sono chiamati a non sbagliare il doppio impegno, importantissimo per la posizione in vista dei playoff. "Sicuramente i ragazzi tireranno fuori tutta la grinta e la concentrazione necessarie per cercare di portare a casa più punti possibili", dicono da via Ribolle. Vicenza, dal canto suo, ha già il conforto della matematica per l’accesso ai playoff. Forlì e Viareggio si contenderanno il secondo posto, mentre Civitavecchia può ancora lottare per il terzo. Forlì ha comunque 4 punti in più dei toscani. L’altra partita della 16ª giornata: Vicenza-Vecchia Viareggio.

e. ma.