Hockey. Mister Scutece dice addio alla Symbol. Decisiva l’ultima sconfitta con Novara

In maniera abbastanza inattesa, nei tempi e nei modi, è arrivata ieri pomeriggio l’ufficializzazione della separazione tra la Symbol Amatori Modena, e l’allenatore Stefano Scutece, che la guidava giusto giusto da un anno, essendo subentrato i 7 gennaio dell’anno scorso a Capalbo: se la notizia è diventata ufficiale solo ieri, in realtà la cosa era nota nell’ambiente già da sabato sera, quando Scutece, rientrando in spogliatoio dopo la severa sconfitta patita a Novara, aveva annunciato alla squadra, prima ancora che alla società, le proprie dimissioni, dimissioni che poi il club stesso non ha potuto che accettare, vista l’irrimediabilità della situazione. Stefano Scutece conclude così la sua avventura sulla panchina gialloblù dopo 24 gare, a chi andrebbero aggiunte 4 partite in cui è stato assente per squalifica, con un bilancio di 15 vittorie, 4 pareggi e cinque sconfitte, un secondo posto in campionato, ed una semifinale in Coppa Italia quest’anno: meglio di tanti altri che si sono seduti sulla scottante panchina gialloblù, che adesso passa a Matteo Farina, altra colonna storica dell’hockey modenese, che curiosamente adesso dovrà rinunciare alla sua carriera di giocatore della Pico Mirandola di Serie B, per la quale aveva firmato a dicembre, prima della chiamata domenica scorsa del presidente modenese Giangi Moncalieri: "Ci è dispiaciuto per la decisione di Scutece – chiarisce Moncalieri –, ma non avevamo scelta, e abbiamo interpellato Matteo Farina, che è già stato con noi come giocatore, e come tecnico (con la B e le ragazze, ndr). Sono convinto che ci sia spazio per una rimonta".

Riccardo Cavazzoni