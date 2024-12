Veterani dello sport. Medaglione alla 15enne Turci del softball

La sezione forlivese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in occasione dell’assemblea elettiva per il prossimo quadriennio ha consegnato anche il suo premio Atleta dell’Anno alla 15enne Caterina Turci (foto), giocatrice di softball che ha dato continuità a una passione di famiglia: prima la nonna Carmen nei primissimi anni Settanta, poi la zia Annalisa, colonna della Nazionale italiana, sono state perno della squadra forlivese di softball, dove Caterina ha già esordito. Classe 2009, la Turci è stata premiata col Medaglione Unvs ricordando la maglia azzurra al mondiale Under 15 e il titolo di vicecampionessa d’Europa nel 2024.

Per quanto riguarda l’associazione, il presidente uscente Mario Ravaioli non si è ricandidato, e al suo posto è stato eletto Antonio Rocchi. I nuovi consiglieri sono Mirco Bresciani, Paolo Neri, Milva Rossi, Maria Rita Zanca e Simona Palo.

Tra le numerose premiazioni, quello alla carriera per Davide Crescentini, arbitro di beach volley (sei mondiali e tre Olimpiadi) e a Pier Domenico Tolomei, campione italiano Over 70 nella 5 chilometri di marcia a Roma. Medaglie a Giuliana Giannetti, Marco Golino, Cesare Marchetti e Marco Morigi, Veterani da più di vent’anni.