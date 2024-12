Giovanili, Ariosto fa il pieno. Bene anche il team di serie B

Se la prima squadra ha subito una battuta d’arresto nell’ultimo turno di campionato, il settore giovanile dell’Ariosto ha collezionato solamente sorrisi e vittorie nel weekend scorso. Vittoria ampia nel punteggio per la seconda formazione dell’Ariosto, iscritta al campionato di serie B, con l’eloquente punteggio di 53-15, con Guarelli, Badiali Magri e Degli Uberti in grande evidenza. Le stesse atlete che già fanno parte anche della rosa della prima squadra, hanno trascinato alla vittoria anche l’Under 18, che si è imposta largamente nella sfida con Modena per 36-18. Le più giovani dell’Under 16, guidate in panchina da coach Neli Dobreva, hanno a loro volta vinto la sfida contro la Pallamano 2 Agosto per 19-14.

SERIE B

ARIOSTO-CINGOLI 53-15

ARIOSTO: Gambato, Magri 11, Malaguti 3, Vaccari 1, Badiali 7, Guarelli 7, Degli Uberti 7, Taddei 5, Baglioni 6, Tomasini 1, Ottani 5, Tasinato. All. Vitale

UNDER 18

ARIOSTO-MODENA 38-16

ARIOSTO: Gambato, Magri 12, Malaguti 5, Vaccari 2, Badiali 7, Guarelli 4, Degli Uberti 7, Tomasini 1, Caruntu. All. Vitale

UNDER 16

ARIOSTO-2 AGOSTO 19-14

ARIOSTO: Ben Mosbah, Mbalisike N., Maitine 3, Stavarachi, Roversi 2, Fregene, Mbalisike S., Maia 2, Bobica 4, Lenou 4, Biancoli 2, Obaseki 2, Caruntu. All. Dobreva